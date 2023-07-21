Вышел первый тизер нового сезона «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян

FX опубликовал первый тизер 12 сезона «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян

Телеканала FX опубликовал первый тизер-трейлер 12 сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов» с телезвездой Ким Кардашьян в главной роли. Ролик доступен на YouTube-канале FX Networks.

В ролике показана группа танцующих женщин, повторяющих слово «ребенок», после чего появляются модель и актриса Кара Делевинь, звезда шоу Эмма Робертс и Ким Кардашьян. Все они носят белые парики.

В апреле информацию об участии телезвезды в 12-м сезоне сериала подтвердил продюсер Райан Мерфи. По его словам, в новом сезоне Кардашьян сыграет главную роль. 12-я часть антологии будет основываться на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн.

«Американская история ужасов» впервые вышла на экраны в 2011 году. Сериал имеет 64 награды и 252 номинации. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав практически не меняется.