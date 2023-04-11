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14:31, 11 апреля 2023Культура

Ким Кардашьян снимется в «Американской истории ужасов»

The Hollywood Reporter: Ким Кардашьян снимется в «Американской истории ужасов»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американская телезвезда Ким Кардашьян примет участие в съемках нового сезона «Американской истории ужасов» (AHS). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Кардашьян сыграет главную роль в 12-м сезоне сериала. «Ким — одна из самых больших и ярких телезвезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье AHS», — сказал продюсер Райан Мерфи.

Отмечается, что телезвезда исполнит роль, написанную специально для нее. Новая часть антологии будет основываться на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн.

Ранее канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) заподозрили в желании задеть американского исполнителя Канье Уэста из-за песни с Ким Кардашьян.

«Американская история ужасов» впервые вышла на экраны в 2011 году. Сериал имеет 64 награды и 252 номинации. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав практически не меняется.

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Варвара Кошечкина
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