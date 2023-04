Дрейка заподозрили в желании задеть Канье Уэста из-за песни с Ким Кардашьян

Дрейка заподозрили в желании задеть Канье Уэста из-за песни с голосом Ким Кардашьян

Канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) заподозрили в желании задеть американского исполнителя Канье Уэста. Об этом пишет Page Six.

Так, Дрейк записал новую песню под названием Rescue Me, в которой он сэмплирует аудиозапись того, как бывшая жена Уэста, телезвезда Ким Кардашьян, говорит об их разводе в финале сезона шоу Keeping Up With the Kardashians в 2021 году.

Отмечается, что включение в трек записи с голосом Кардашьян, вероятно, было преднамеренным решением, поскольку Дрейк и бывшая жена Уэста, предположительно, состояли в отношениях, однако телезвезда опровергала это.

Ранее Дрейк поделился, что сожалеет об упоминании бывших девушек в некоторых из своих песен. «Иногда, когда я произносил имена девушек в песнях, вероятно, это те вещи, на которые я оглядываюсь назад и думаю: "Может быть, я мог бы обойтись без того, чтобы [критиковать] людей или разрушать чью-то жизнь"», — сказал музыкант.