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14:52, 4 апреля 2023Культура

Дрейка заподозрили в желании задеть Канье Уэста из-за песни с Ким Кардашьян

Дрейка заподозрили в желании задеть Канье Уэста из-за песни с голосом Ким Кардашьян

Фото: Chris Young / Globallookpress.com

Канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) заподозрили в желании задеть американского исполнителя Канье Уэста. Об этом пишет Page Six.

Так, Дрейк записал новую песню под названием Rescue Me, в которой он сэмплирует аудиозапись того, как бывшая жена Уэста, телезвезда Ким Кардашьян, говорит об их разводе в финале сезона шоу Keeping Up With the Kardashians в 2021 году.

Отмечается, что включение в трек записи с голосом Кардашьян, вероятно, было преднамеренным решением, поскольку Дрейк и бывшая жена Уэста, предположительно, состояли в отношениях, однако телезвезда опровергала это.

Ранее Дрейк поделился, что сожалеет об упоминании бывших девушек в некоторых из своих песен. «Иногда, когда я произносил имена девушек в песнях, вероятно, это те вещи, на которые я оглядываюсь назад и думаю: "Может быть, я мог бы обойтись без того, чтобы [критиковать] людей или разрушать чью-то жизнь"», — сказал музыкант.

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Варвара Кошечкина
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