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12:37, 1 марта 2023Культура

Дрейк пожалел об упоминании имен бывших девушек в своих песнях

NME: Дрейк выразил сожаление, что упоминал имена бывших девушек в своих песнях

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) поделился, что сожалеет об упоминании бывших девушех в некоторых из своих песен. Об этом сообщает NME.

В недавнем подкасте с другим хип-хоп исполнителем Lil Yachty рэпер сказал, что размышлял об использовании имен своих бывших избранниц в песнях. «Иногда, когда я произносил имена девушек в песнях, вероятно, это те вещи, на которые я оглядываюсь назад и думаю: "Может быть, я мог бы обойтись без того, чтобы [критиковать] людей или разрушать чью-то жизнь"», — сказал музыкант.

Он также пояснил, что в текстах «никогда не бывает злого умысла», при этом позже исполнитель понял, что гораздо важнее является то, что есть вещи, которые не стоит озвучивать. Так, одна из бывших возлюбленных Дрейка призналась, что ей было неприятно услышать о себе в песне музыканта. Она отметила, что это повлияло на нее, поскольку ей «пришлось собирать осколки» своей жизни после расставания с рэпером.

Ранее стало известно, что Дрейку удалось избежать явки в суд по делу об убийстве XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой). До этого защита одного из обвиняемых в убийстве музыканта потребовала вызвать рэпера в суд, так как с ними у Онфроя был конфликт на музыкальной почве. Решение привлечь исполнителя связано с публикацией, которая однажды появилась в соцсетях XXXTentacion: «Если кто-то попытается меня убить — это будет Дрейк». Затем музыкант заявил, что его взломали. Он был убит спустя четыре месяца в возрасте 20 лет.

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Варвара Кошечкина
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