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15:52, 15 февраля 2023Культура

Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion

TMZ: Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Дрейк

Дрейк. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters

Канадскому рэперу Дрейку (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) удалось избежать явки в суд по делу об убийстве XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой). Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что судья подписал ходатайство Дрейка об отказе от дачи показаний, отменив тем самым предыдущее постановление суда, призывающее музыканта явиться на слушание в конце февраля.

Ранее сообщалось, что музыкант через своего адвоката Брэдфорда Коэна подал ходатайство, в котором просил судью отменить повестку в суд, требующую от него дачи показаний в частном порядке. Согласно документу, рэпер также утверждал, что его имя никогда не фигурировало в следственных материалах и нет ничего, что указывало бы на то, что он обладает какими-либо соответствующими знаниями по делу.

До этого защита одного из обвиняемых в убийстве XXXTentacion потребовала вызвать Дрейка в суд, так как с ними у Онфроя был конфликт на музыкальной почве. Решение привлечь исполнителя связано с публикацией, которая однажды появилась в соцсетях погибшего рэпера: «Если кто-то попытается меня убить — это будет Дрейк». Затем музыкант заявил, что его взломали. Он был убит спустя четыре месяца в возрасте 20 лет. Дата слушания назначена на 24 февраля.

XXXTentacion погиб в 2018 году. Двое вооруженных людей напали на музыканта, когда он находился в своей машине. Один из нападавших выстрелил в рэпера из пистолета, он умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.

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Варвара Кошечкина
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