Бывшая жена Мамаева раскрыла способы похудеть

Бывшая модель Алана Мамаева посоветовала не есть после 20 часов вечера для похудения

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана раскрыла способы похудеть. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, по мнению блогерши, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо ужинать с 19 по 20 часов вечера и после этого ничего не есть. Кроме того, бывшая модель заявила, что на завтрак категорически нельзя потреблять в пищу сладкие продукты.

В заключение Мамаева посоветовала подписчикам ежедневно делать минимум пять тысяч шагов. При этом она пояснила, что идеальным показателем является десять тысяч шагов.

В апреле Алана Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес. Тогда бывшая модель поделилась снимком, где позировала боком к камере в кожаных юбке и топе. Однако подписчики решили, что блогерша выглядит болезненно худой. В свою очередь, она ответила на подобные заявления юзеров, отметив, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.