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13:22, 21 июля 2023Ценности

Бывшая жена Мамаева раскрыла способы похудеть

Бывшая модель Алана Мамаева посоветовала не есть после 20 часов вечера для похудения

Кадр: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана раскрыла способы похудеть. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, по мнению блогерши, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо ужинать с 19 по 20 часов вечера и после этого ничего не есть. Кроме того, бывшая модель заявила, что на завтрак категорически нельзя потреблять в пищу сладкие продукты.

В заключение Мамаева посоветовала подписчикам ежедневно делать минимум пять тысяч шагов. При этом она пояснила, что идеальным показателем является десять тысяч шагов.

В апреле Алана Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес. Тогда бывшая модель поделилась снимком, где позировала боком к камере в кожаных юбке и топе. Однако подписчики решили, что блогерша выглядит болезненно худой. В свою очередь, она ответила на подобные заявления юзеров, отметив, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.

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    Карина Черных
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