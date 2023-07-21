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20:11, 21 июля 2023Силовые структуры

Три бойца запрещенного в России «Азова» пойдут под суд за обстрелы жилых домов

В ДНР будут судить трех бойцов «Азова», обстреливавших жилые дома из минометов в Мариуполе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Донецкой Народной Республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение в отношении бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Евгения Земляка, Юрия Дмитриева и Павла Курченко, обстрелявших жилые дома из минометов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военнослужащих обвиняют по ряду статей УК РФ, в том числе применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба. Их будут судить в Верховном суде ДНР.

По данным ведомства, с конца февраля по середину марта 2022 года фигуранты на боевых позициях в Мариуполе производили неизбирательные «веерные» обстрелы из 82-миллимитровых минометов по селу Калиновка Новоазовского района города Мариуполь.  

Всего было произведено 25 выстрелов, которые повредили два дома. Отмечается, что мирные жители не пострадали. Они успели уйти из домов до их разрушения.

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    Екатерина Власова
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