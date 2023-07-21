В США заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS

Салливан заявил, что Байден и Зеленский обсуждают поставки ракет ATACMS на Украину

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину. Об этом в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту», — подчеркнул Салливан. При этом он добавил, что более ему по этому поводу добавить нечего.

Ранее Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ATACMS. В то же время он напомнил, что у Вооруженных сил Украины уже есть аналог данных ракет. Владимир Зеленский добавлял, что сроки передачи ATACMS Киеву пока неизвестны.