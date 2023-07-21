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11:58, 21 июля 2023Моя страна

В Челябинской области закупят десятки медицинских автомобилей

Для «Службы здоровья» Челябинской области купят 31 медицинскую машину

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Для «Службы здоровья» Челябинской области закупят десятки медицинских автомобилей. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Уточняется, что 31 машину приобретет Центр организации закупок региона. Они будут четырехместными, полноприводными, с механической коробкой передач, а также брендированы логотипом «Службы здоровья». Год их выпуска — не раньше 2022-го. На автомобилях будут перевозить медработников.

Потенциальным поставщикам рекомендуют приобретать отечественную машину NIVA LEGEND, хотя иностранные авто также разрешены. Заявки на тендер принимаются до 28 июля. На закупку автомобилей выделили 26,6 миллиона рублей.

В июне в Нальчике, Кабардино-Балкария, открылась выставка «Медики в деле», посвященная работе врачей разного профиля. В экспозиции представлены фотографии, сделанные непосредственно во время работы медиков — терапевтов, хирургов,
неонатологов, педиатров и других специалистов.

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    Карина Черных
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