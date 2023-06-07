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15:36, 7 июня 2023Моя страна

В Нальчике открылась посвященная медикам выставка

В Нальчике открылась посвященная врачам выставка «Медики в деле»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallokpress.com

В Нальчике, Кабардино-Балкария, открылась выставка «Медики в деле», посвященная работе врачей разного профиля. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, посетители получили возможность увидеть экспонаты в павильоне в парке Столетия республики. Так, на экспозиции представлены фотографии, сделанные непосредственно во время работы медиков — терапевтов, хирургов,
неонатологов, педиатров и других докторов.

Отмечается, что на выставке расположили не только современные фото, но и изображения из различных архивов. Кроме того, в зале разместили диагностическое оборудование. Отмечается, что выставка продлится до 14 июня.

Ранее сообщалось, что в российском регионе откроется Музей пчелы. Интерактивная экспозиция «Музей пчелы» начал работать в Калужской области в «Ночь музеев», которая прошла в российских регионах 20 мая.

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    Майя Пономаренко
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