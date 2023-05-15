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15:57, 15 мая 2023Моя страна

В российском регионе откроется Музей пчелы

Музей пчелы откроется в Калужской области 20 мая

Кадр: ГТРК «Калуга»

Интерактивная экспозиция «Музей пчелы» откроется в Калужской области в «Ночь музеев», которая пройдет в российских регионах 20 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт туристического портала области.

Как отмечается, открытие музея будет приурочено не только к всероссийской акции, но и к Всемирному дню пчел — он также отмечается 20 мая. Пространство заработает на территории Медынского музейно-выставочного центра.

«В новом зале можно будет не только познакомиться с породой наиболее распространенных на территории региона пчел и медоносных растений, но и поучаствовать в разработанном специально для учреждения интерактиве», — сообщил турпортал.

Первых посетителей музей будет готов принять в 18:00. Для гостей проведут бесплатную экскурсию и мастер-класс.

Ранее стало известно, что в июне в Калуге пройдет космический фестиваль «108 минут». Отмечалось, что он будет посвящен 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и летчика-космонавта Валерия Быковского.

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Варвара Кошечкина
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