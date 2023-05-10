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18:30, 10 мая 2023Моя страна

В Калуге пройдет космический фестиваль

В Калуге 10 и 11 июня пройдет космический фестиваль «108 минут»

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Калуге на площадке Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского пройдет космический фестиваль «108 минут». Он будет посвящен 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и летчика-космонавта Валерия Быковского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Мероприятие пройдет 10 и 11 июня. В рамках двухдневного фестиваля будут проведены интерактивные программы и научные шоу, организованы выставки и кинопоказы, а также пройдут встречи с космонавтами и исследователями, которые принимали участие в космических экспериментах.

Помимо этого, на мероприятии выступят детские и взрослые популярные коллективы из Калуги, Обнинска, и Тулы. Гости фестиваля также смогут посетить литературные перформансы и квесты на тему космоса. «Авиапролет профессиональной пилотажной группы станет украшением праздника», — отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Тульской области состоится XXI Международный фестиваль военного кино имени советского и российского кинорежиссера Юрия Озерова. Мероприятие приурочено к 80-летию Курской битвы.

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Алиса Удовик
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