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12:08, 10 мая 2023Моя страна

В российском регионе пройдет фестиваль военного кино

В Тульской области пройдет Международный фестиваль военного кино

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Тульской области состоится XXI Международный фестиваль военного кино имени советского и российского кинорежиссера Юрия Озерова. Мероприятие приурочено к 80-летию Курской битвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мероприятие пройдет с 15 по 30 мая. Как сообщают в пресс-службе, кинопоказы, творческие встречи и выступления артистов будут проведены на 30 площадках, среди которых Тульский кремль, Музей обороны Тулы, Музей оружия, а также высшие учебные заведения региона.

Гостям фестиваля представят 80 фильмов в разных видах: игровое, документальное и детско-юношеское кино, короткий метр и ретроспективное кино. Отмечается, что мероприятие с 2016 года проходит в регионе по приглашению губернатора Алексея Дюмина.

Ранее сообщалось, что в Вологде в июле состоится фестиваль молодого европейского кино Voices. Показы будут проходить на нескольких площадках с 6 по 9 июля.

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Алиса Удовик
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