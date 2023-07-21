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15:50, 21 июля 2023Экономика

Набиуллина предупредила об угрозе дальнейшего роста цен

Глава ЦБ Набиуллина: ослабление рубля еще не полностью перенеслось в цены

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, еще не полностью перенеслось в цены, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РИА Новости.

«Кроме прямого переноса изменений курса рубля в цены нас беспокоят возможные вторичные эффекты», — добавила она. По ее словам, недавнее падение курса рубля может влиять на цены дольше, чем обычно, эффект будет «растянутым по времени». Набиуллина отметила, что ослабление нацвалюты отражается и на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса — они продолжают усиливаться.

Основными причинами снижения рубля председатель Банка России назвала спад экспорта и рост импорта. Обычно ослабление курса нацвалюты приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло, отметила Набиуллина. Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, часть приходящего в страну импорта оплачивалась по старому курсу, на день заключения договора поставки. Во-вторых, в России увеличивается потребительский спрос.

К началу июля рубль обесценился более чем на 30 процентов по отношению к январю. Днем 21 июля доллар торгуется на уровне 90,4 рубля, а евро — 100,5 рубля. С начала недели на фоне наступления налогового периода рубль незначительно укрепился к обеим валютам.

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    Софья Ермакова
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