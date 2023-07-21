Крокодил напал на мывшегося в водоеме каменщика

Kalinga TV: в Индии крокодил напал на мужчину и нанес ему тяжелые травмы

В индийской деревне Дауни, штат Одиша, мужчина подвергся нападению крокодила, когда мылся в водоеме. Об этом сообщает Kalinga TV.

Каменщик Тукуна Бехера решил искупаться по дороге на работу. Когда мужчина зашел в воду, на него внезапно напал крокодил. Хищник нанес Бехере тяжелые травмы ног.

Мужчине удалось спастись. Его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на 67-летнего пенсионера и укусил его. Мужчина получил травмы рук и спины и был доставлен в больницу.