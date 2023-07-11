Крокодил покусал пожилого мужчину в популярном парке

Daily Mail: в Австралии крокодил напал на 67-летнего пенсионера и укусил его за руку

В Австралии крокодил напал на 67-летнего пенсионера и укусил его. Об этом сообщает Daily Mail.

Рептилия покусала пожилого мужчину возле популярного среди любителей отдыха на природе водопада Ванги в национальном парке Личфилд. Нападение произошло около 11:30 в понедельник, 10 июля. Свидетелями инцидента стали несколько отдыхающих, в том числе сотрудница полиции Танека Старр, которая первой помогла пострадавшему и обработала его раны.

«Мои дети плавали там, когда люди начали кричать, чтобы все выбирались из воды. Мы встали в круг, чтобы убедиться, что они благополучно вышли. Потом увидели, что мужчина получил травму руки. Я с сестрами оказала ему помощь», — написала позже Старр в соцсети.

Австралиец получил травмы рук и спины и был доставлен в больницу.

В Департаменте природных парков Северной Австралии рассказали, что длина крокодила составляла около двух метров. Сейчас его ищут сотрудники департамента вместе с рейнджерами. Рептилию планируют удалить из водоема.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Брисбен отбился от трехметрового гребнистого крокодила, который напал на него во время купания. Рептилия схватила мужчину за голову.

