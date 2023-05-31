Мужчина отбился от схватившего его за голову крокодила и выжил

Daily Mail: австралиец отбился от укусившего его за голову крокодила

Житель австралийского города Брисбен отбился от трехметрового гребнистого крокодила, который напал на него во время купания. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Маркус Макгован вместе с женой отправился в путешествие по островам сэра Чарльза Харди. Вместе с группой туристов он плавал с маской и ластами на мелководье вдоль берега мыса Йорк. Неожиданно сзади на австралийца напал трехметровый гребнистый крокодил и схватил его за голову.

Макгован сумел разжать челюсти рептилии и высвободиться, однако она бросилась на него еще раз. На этот раз мужчина оттолкнул крокодила, получив при этом укус в руку.

Австралиец сумел высвободиться и добраться до лодки. Пострадавшего экстренно доставили в больницу на острове Терсди, а на следующий день на вертолете перевезли в город Кэрнс, штат Квинсленд. В настоящее время состояние Макгована оценивается как стабильное.

Гребнистые крокодилы, обитающие в Австралии, представляют серьезную опасность для людей, поскольку могут плавать в соленой воде и часто подкарауливают добычу в прибрежной морской зоне. Их длина может превышать пять метров.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на жителя города Кингстон, Ямайка, который принимал душ возле водонапорной трубы на берегу реки. После нападения мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить заражение раны.

