Крокодил подкрался к принимавшему душ мужчине
Крокодил напал на жителя города Кингстон, Ямайка, который принимал душ возле водонапорной трубы на берегу реки. Об этом сообщает Jamaica Star.
После тяжелого рабочего дня 20-летний мужчина по имени Ричард решил освежиться у водонапорной трубы, установленной на берегу реки Даейни. Пока он мылся, к нему подкрался крокодил и попытался утащить его в реку. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался лишь незначительными травмами левой ноги.
«Я повернулся спиной к реке и вдруг почувствовал, что кто-то пытается меня схватить. Крокодил поцарапал меня, я испугался и отшвырнул его. Он упал обратно в реку, в воде было видно, как белеет его живот. Похоже, молодой был», — рассказал Ричард.
После нападения мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить заражение раны.
Несмотря на произошедшее, ямаец продолжает принимать душ в том же месте. «Я людей не боюсь, а крокодилов тем более», — объяснил он.
Жители Кингстона уже не раз жаловались на крокодилов в Национальное агентство по окружающей среде и планированию (NEPA), но так и не получили ответа. Женщина, живущая рядом с рекой, заявила, что хищник выползает на берег три-четыре раза в день, особенно в жаркое время. Она призвала власти очистить мусорную канаву, где, по ее словам, плодятся крокодилы и комары.
Ранее сообщалось, что жители индийского села в штате Уттар-Прадеш обнаружили двухметрового крокодила, который притаился в туалете. Нашедшие рептилию испугались и незамедлительно сообщили об этом владельцу туалета, который вызвал представителей департамента лесных ресурсов и специалистов из организации Wildlife SOS.