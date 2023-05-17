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13:38, 17 мая 2023Из жизни

Крокодил подкрался к принимавшему душ мужчине

Jamaica Star: на Ямайке крокодил напал на мужчину, принимавшего душ возле реки

Фото: Shelly Collins / Unsplash

Крокодил напал на жителя города Кингстон, Ямайка, который принимал душ возле водонапорной трубы на берегу реки. Об этом сообщает Jamaica Star.

После тяжелого рабочего дня 20-летний мужчина по имени Ричард решил освежиться у водонапорной трубы, установленной на берегу реки Даейни. Пока он мылся, к нему подкрался крокодил и попытался утащить его в реку. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался лишь незначительными травмами левой ноги.

«Я повернулся спиной к реке и вдруг почувствовал, что кто-то пытается меня схватить. Крокодил поцарапал меня, я испугался и отшвырнул его. Он упал обратно в реку, в воде было видно, как белеет его живот. Похоже, молодой был», — рассказал Ричард.

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После нападения мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить заражение раны.

Несмотря на произошедшее, ямаец продолжает принимать душ в том же месте. «Я людей не боюсь, а крокодилов тем более», — объяснил он.

Жители Кингстона уже не раз жаловались на крокодилов в Национальное агентство по окружающей среде и планированию (NEPA), но так и не получили ответа. Женщина, живущая рядом с рекой, заявила, что хищник выползает на берег три-четыре раза в день, особенно в жаркое время. Она призвала власти очистить мусорную канаву, где, по ее словам, плодятся крокодилы и комары.

Ранее сообщалось, что жители индийского села в штате Уттар-Прадеш обнаружили двухметрового крокодила, который притаился в туалете. Нашедшие рептилию испугались и незамедлительно сообщили об этом владельцу туалета, который вызвал представителей департамента лесных ресурсов и специалистов из организации Wildlife SOS.

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Алиса Дмитриева
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