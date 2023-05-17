Крокодил подкрался к принимавшему душ мужчине

Jamaica Star: на Ямайке крокодил напал на мужчину, принимавшего душ возле реки

Крокодил напал на жителя города Кингстон, Ямайка, который принимал душ возле водонапорной трубы на берегу реки. Об этом сообщает Jamaica Star.

После тяжелого рабочего дня 20-летний мужчина по имени Ричард решил освежиться у водонапорной трубы, установленной на берегу реки Даейни. Пока он мылся, к нему подкрался крокодил и попытался утащить его в реку. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался лишь незначительными травмами левой ноги.

«Я повернулся спиной к реке и вдруг почувствовал, что кто-то пытается меня схватить. Крокодил поцарапал меня, я испугался и отшвырнул его. Он упал обратно в реку, в воде было видно, как белеет его живот. Похоже, молодой был», — рассказал Ричард.

После нападения мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить заражение раны.

Несмотря на произошедшее, ямаец продолжает принимать душ в том же месте. «Я людей не боюсь, а крокодилов тем более», — объяснил он.

Жители Кингстона уже не раз жаловались на крокодилов в Национальное агентство по окружающей среде и планированию (NEPA), но так и не получили ответа. Женщина, живущая рядом с рекой, заявила, что хищник выползает на берег три-четыре раза в день, особенно в жаркое время. Она призвала власти очистить мусорную канаву, где, по ее словам, плодятся крокодилы и комары.

Ранее сообщалось, что жители индийского села в штате Уттар-Прадеш обнаружили двухметрового крокодила, который притаился в туалете. Нашедшие рептилию испугались и незамедлительно сообщили об этом владельцу туалета, который вызвал представителей департамента лесных ресурсов и специалистов из организации Wildlife SOS.