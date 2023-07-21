American Conservative: Украина может бесконечно говорить о победе, пока остается на карте

Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин подсказал Украине способ бесконечно говорить о победе. По его мнению, это может происходить, пока страна хоть в каком-то виде остается на карте.

Таким образом журналист прокомментировал слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгала о том, что Россия хотела уничтожить Украину, но не достигла своей цели, что свидетельствует о победе Киева.

«Трактовка Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте», — отметил Девлин, добавив, что урегулирование может означать для Киева потерю значительной части территорий и отказ от вступления в НАТО и Европейский союз (ЕС).

По словам обозревателя, в настоящее время пятая часть территории Украины находится под контролем России, а провал контрнаступления очевиден. Журналист добавил, что единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать о победе — искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в уничтожении страны.

В конце июня украинский премьер-министр объяснил отсутствие успехов в ходе контрнаступления украинской армии. По его словам, отсутствие видимых результатов в ходе наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с желанием избежать больших потерь среди военнослужащих.

