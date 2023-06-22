На Украине объяснили отсутствие успехов в контрнаступлении

Премьер Украины объяснил отсутствие успехов в контрнаступлении желанием избежать потерь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил отсутствие успехов в ходе контрнаступления украинской армии. Об этом он высказался во время международной конференции по восстановлению республики в Лондоне, передает агентство «Укринформ».

По его словам, отсутствие видимых результатов в ходе наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с желанием избежать больших потерь среди военнослужащих ВСУ. «Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы», — заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что контрнаступление украинских войск «займет время». «Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед (...). Мы все должны быть терпеливы и увидим результаты», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что быстрых результатов ждать не стоит, поскольку «это не голливудский фильм».