Макгрегор предрек Украине серьезную потерю территорий при отказе от переговоров с Россией

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, каким образом Украина может избежать полного уничтожения. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Макгрегор заявил, что только переговоры помогут Украине избежать ее уничтожения. По его мнению, при долгом отказе от диалога Киеву грозит серьезная потеря территорий. Он также подчеркнул, что Москва не будет отказываться от земель, за которые она упорно боролась. По мнению военного, для достижения договоренности с Россией Украине следует согласиться на нейтральный статус, прекращение иностранной помощи и высылку персонала НАТО из страны.

«Если вы сделаете это [вступите в переговоры] сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от нее почти ничего не останется», — предрек эксперт из США.

Ранее Макгрегор заявил о попытках Запада завладеть ресурсами России. По его словам, западные элиты давно запустили в Европейском союзе (ЕС) план по уничтожению идентичности народов. Теперь они намерены воплотить его в России.