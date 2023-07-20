Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 20 июля 2023Мир

Экс-советник Пентагона заявил о попытках Запада завладеть ресурсами России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад пытается ослабить Россию и завладеть ее ресурсами

Фото: @mfa_russia

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала заявил, что Запад пытается ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами.

По его словам, западные элиты давно запустили в Европейском союзе (ЕС) план по уничтожению идентичности народов, и теперь собираются реализовать его в России.

Магрегор отметил, что президент России Владимир Путин будет сражаться до последнего, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы.

Полковник выразил мнение, что подчинение крупнейшей страны мира означает большую выгоду для глобальных элит, в том числе доступ к неисчерпаемым ресурсам: газу, нефти, продовольствию и полезным ископаемым.

Ранее Макгрегор заявил, что решение России, Индии и Китая создать новую валюту является актом протеста против американской финансовой гегемонии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сделал заявление об Исинбаевой

    Белый дом отказался комментировать свои шаги в случае провокаций в Черном море

    На Украине рассказали о главной цели для ВСУ

    В российском городе объяснили происхождение громкого хлопка

    ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области

    Экс-советник Пентагона заявил о попытках Запада завладеть ресурсами России

    В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на часть детских товаров

    Залужный доложил американскому генералу об успехах ВСУ

    США сняли санкции с двух бывших членов набсовета «Открытия»

    «Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости