Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад пытается ослабить Россию и завладеть ее ресурсами

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала заявил, что Запад пытается ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами.

По его словам, западные элиты давно запустили в Европейском союзе (ЕС) план по уничтожению идентичности народов, и теперь собираются реализовать его в России.

Магрегор отметил, что президент России Владимир Путин будет сражаться до последнего, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы.

Полковник выразил мнение, что подчинение крупнейшей страны мира означает большую выгоду для глобальных элит, в том числе доступ к неисчерпаемым ресурсам: газу, нефти, продовольствию и полезным ископаемым.

Ранее Макгрегор заявил, что решение России, Индии и Китая создать новую валюту является актом протеста против американской финансовой гегемонии.

