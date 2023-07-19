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05:42, 19 июля 2023Мир

Американский полковник назвал двух союзников России в нанесении удара по США

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия, Китай и Индия подняли бунт против США

Фото: Gary Cameron / Reuters

Решение России, Индии и Китая создать новую валюту является актом протеста против американской финансовой гегемонии. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом London Real.

По его словам, уже более 40 стран выразили желание использовать новую валюту, которая будет обеспечиваться золотом, находящимся в России, Китае и Индии. «Мораль здесь такова: наступает новая эра», — подчеркнул Макгрегор. Он отметил, что происходящее напоминает «бунт» против финансовой системы США.

Полковник добавил, что в Африке, Южной Америке и Азии многие сочувствуют России, относясь к ее действиям как к сопротивлению политике американских властей.

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    Марина Совина
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