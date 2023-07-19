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00:37, 19 июля 2023Россия

В Совфеде заявили об ударе по «империи доллара» из Индии и Индонезии

Сенатор Пушков: Индия и Индонезия ударили по империи доллара отказом от него в торговле
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил об ударе по «империи доллара» из Индии и Индонезии. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что эти две страны отказываются от доллара в двусторонней торговле, а их общее население превосходит население США в пять раз. «Еще один удар по империи доллара. Для ее качественного ослабления потребуется, разумеется, много таких ударов, но их становится все больше», — написал он, предположив, что первая половина 21 века будет «временем постепенного разрушения Pax Americana».

В июле межведомственная рабочая группа Резервного банка Индии (RBI) в своем докладе отмечала, что роль американской валюты в мировой финансовой системе уменьшается. Неоспоримое на данный момент доминирование доллара начало медленно ослабевать, а экономический порядок будет меняться, постепенно отходя от использования американской валюты, сказано в документе.

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    Марина Совина
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