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12:49, 6 июля 2023Экономика

Дружественная России страна увидела уменьшение роли доллара

Центробанк Индии: доминирование доллара в мире ослабевает

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Роль американской валюты в мировой финансовой системе уменьшается. Об этом со ссылкой на доклад межведомственной рабочей группы Резервного банка Индии (RBI) пишет ТАСС.

По мнению специалистов, в конфликтах собственных интересов и интересов остального мира власти США «в прошлом без колебаний защищали свои интересы», что усиливало дисбаланс в международной валютной системе. Неоспоримое на данный момент доминирование доллара начало медленно ослабевать, а экономический порядок будет меняться, постепенно отходя от использования американской валюты, сказано в документе.

Индийские эксперты увидели тенденцию к уменьшению доли доллара в мировых валютных резервах. По их подсчетам, она снизилась с 85 процентов в 1970-х годах до 70 процентов на начале 2000-х, и до 58,9 процента в первом квартале 2022 года. Однако, учитывая сокращение за тот же период ВВП США в процентном соотношении с 40 до 24 процентов от мирового ВВП, доля американской валюты все еще велика, добавили они.

Аналитики считают, что такая тенденция говорит не только о постепенном переходе большинства управляющих резервами от доллара к валюте других стран, в том числе Китая, Австралии, Канады и Южной Кореи. Они отметили, что изменения отражают желания стран с формирующимся рынком, а также развивающихся азиатских экономик, «интернационализировать свои валюты, чтобы увеличить свою долю в мировой торговле и производстве». Эксперты сделали вывод, что распространение мирового производства за пределами западного мира привело к более многополярной экономике.

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Межведомственная рабочая группа Резервного банка Индии создана регулятором страны для изучения вопроса интернационализации индийской валюты. В докладе сказано, что он отражает точку зрения только этой группы и не является официальной позицией индийского Центробанка.

Ранее стало известно, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти китайскими юанями. Первой государственной компанией, которая направила России оплату в китайской валюте, стала Indian Oil Corporation, которая является крупнейшим покупателем российского топлива в Индии.

В июне Россия нарастила экспорт нефти в Индию до рекордных 2,2 миллиона баррелей в сутки. Закупки российского топлива этой страной растут десятый месяц подряд, а в прошлом месяце превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии и Ирака.

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