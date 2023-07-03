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15:00, 3 июля 2023Экономика

В Индии стали платить за российскую нефть юанями

Reuters: индийские НПЗ начали оплачивать часть поставок нефти из России китайскими юанями

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти китайскими юанями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В июне первой государственной компанией, которая направила России оплату за импорт в китайской валюте, стала Indian Oil Corporation. Корпорация является крупнейшим покупателем российского топлива в Индии. Кроме того, на расчеты с Москвой в юанях перешли два из трех частных НПЗ страны.

В настоящее время китайская валюта играет важную роль в финансовой системе России, поскольку из-за санкций стране пришлось искать альтернативы доллару для расчетов с партнерами, отмечает агентство. Наряду с юанем индийские компании также используют в расчетах с Россией арабские дирхамы.

За год в торговле между Россий и Индией сложился аномальный профицит: разница импорта Индии из России и ее экспорта в РФ по итогам 2022 года увеличилась до 31,8 миллиарда долларов, в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года. На этом фоне из-за стагнации импорта Россия столкнулась с избытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений.

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    Мария Грушко
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