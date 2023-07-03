В Индии стали платить за российскую нефть юанями

Reuters: индийские НПЗ начали оплачивать часть поставок нефти из России китайскими юанями

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти китайскими юанями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В июне первой государственной компанией, которая направила России оплату за импорт в китайской валюте, стала Indian Oil Corporation. Корпорация является крупнейшим покупателем российского топлива в Индии. Кроме того, на расчеты с Москвой в юанях перешли два из трех частных НПЗ страны.

В настоящее время китайская валюта играет важную роль в финансовой системе России, поскольку из-за санкций стране пришлось искать альтернативы доллару для расчетов с партнерами, отмечает агентство. Наряду с юанем индийские компании также используют в расчетах с Россией арабские дирхамы.

За год в торговле между Россий и Индией сложился аномальный профицит: разница импорта Индии из России и ее экспорта в РФ по итогам 2022 года увеличилась до 31,8 миллиарда долларов, в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года. На этом фоне из-за стагнации импорта Россия столкнулась с избытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений.