Туристки сделали селфи с дикими собаками и заплатили штраф 130 тысяч рублей

CNN: туристок в Австралии оштрафовали более чем на 130 тысяч рублей за селфи с динго

Туристкам в Австралии пришлось заплатить более 1500 долларов (более 130 тысяч рублей) штрафа после того, как они сделали селфи с дикими собаками динго. Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

Австралийские власти объяснили такую суровую меру наказания тем, что путешественницы подвергли себя чрезвычайной опасности — недавно на популярном туристическом острове К’гари (ранее известном как остров Фрейзер), где они отдыхали, были зафиксированы массовые случаи нападения этих диких животных на людей.

На изображении, предоставленном департаментом окружающей среды и науки Квинсленда, запечатлена 29-летняя туристка и Южного Уэльса, которая лежит рядом со стаей спящих щенков динго. «Ей повезло, что матери щенков не было поблизости», — заявил менеджер по соблюдению требований департамента Майк Девери (Mike Devery).

Другая туристка, 25-летняя жительница Квинсленда, разместила в социальных сетях видео, на котором она стоит рядом с рычащим динго. По словам Девери, животное явно демонстрировало признаки доминирования. «Это не игровое поведение. Это дикие животные, и к ним нужно относиться соответственно. Женщине повезло, что ситуация не обострилась», — добавил он.

Девери подчеркнул, что приоритетом департамента является обеспечение безопасности людей на острове К’гари и сохранение популяции динго. «А тех, кто вопиющим образом игнорирует правила безопасности ради привлечения внимания в социальных сетях, может ожидать штраф или явка в суд», — пригрозил чиновник.

Ранее китайские туристы на пляжном курорте Таиланда Пхукет прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, а после этого оказались под арестом. Им предъявили обвинения в причинении вреда окружающей среде.

