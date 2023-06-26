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12:47, 26 июня 2023Путешествия

Туристы прикоснулись к морскому существу в Таиланде и оказались под арестом

Китайские туристы на Пхукете прикоснулись к морской звезде и оказались под арестом

Фото: Pedro Lastra / Unsplash

Китайские туристы на популярном пляжном курорте Таиланда Пхукет прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, а после этого оказались под арестом. Подробности истории сообщает The Phuket News.

По данным издания, трех из 30 туристов, которые участвовали в дайв-туре на острове Рача-Яй, организованном компанией Jinyang Holiday Group Co Ltd, вызвали в полицейский участок. Уточняется, что к стражам порядка явились только двое — Цинь Саньян (Qin Sanyang) и Чжан Вэнь (Zhang Wen). Им предъявили обвинения в причинении вреда окружающей среде.

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Согласно закону «О содействии управлению морскими и прибрежными ресурсами», за прикосновение к морскому существу туристам грозит тюремное заключение на срок от двух лет или штраф в размере до 200 тысяч бат (около 480 тысяч рублей).

Менеджер Jinyang Holiday Group Co Ltd Сирикван Саэнграви (Sirikwan Saengravee) провела пресс-конференцию, на которой извинилась за инцидент. По ее словам, этот дайв-тур был первым опытом их туристической компании. «Мы очень сожалеем, что так произошло. В следующий раз мы будем уделять больше внимания нашим клиентам», — пообещала Саэнграви. Она добавила, что впредь инструкторов по дайвингу будут просить рассказывать туристам о запрете прикасаться с морским обитателям и кораллам.

Ранее отдыхающих в Таиланде туристов предупредили о вспышке нового опасного вируса — чикунгуньи. Представители органов здравоохранения популярной курортной страны Азии сообщили о 485 случаях заболевания чикунгуньей за первую неделю июня. Это на 282 процента больше, чем за аналогичный период в 2022 году, когда было зарегистрировано 127 случаев.

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    Марина Черняк
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