Туристов предупредили о распространении нового опасного вируса в Таиланде

Органы здравоохранения Таиланда предупредили о вспышке вируса чикунгунья

Отдыхающих в Таиланде туристов предупредили о вспышке нового опасного вируса — чикунгуньи. Об этом пишет Outbreak News Today.

Издание со ссылкой на представителей органов здравоохранения популярной курортной страны Азии сообщает о 485 случаях заболевания чикунгуньей за первую неделю июня. Это на 282 процента больше, чем за аналогичный период в 2022 году, когда было зарегистрировано 127 случаев.

Наиболее распространенный симптом чикунгуньи, по данным журналистов газеты, — внезапная лихорадка, которая часто сопровождается болью в суставах. Среди других признаков заболевания — мышечная и головная боль, тошнота, усталость и сыпь. Отмечается, что суставы могут болеть месяцами или даже годами. Серьезные осложнения встречаются редко, однако болезнь особенно опасна для пожилых людей.

Как пишет Outbreak News Today со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), вирус передается человеку через укусы комаров. Впервые он был встречен на юге Танзании в 1952 году, а в настоящее время выявлен почти в 40 странах Азии, Африки, Европы и совсем недавно появился в Америке. Симптомы обычно появляются через четыре-восемь дней после укуса комара.

Ранее сообщалось, что российские туристы, отдыхавшие на курортах Таиланда, столкнулись с необъяснимой «неудержимой диареей», из-за которой они не могли покинуть свои дома. Врачи предположили, что причиной мог быть норовирус, имеющий такие же симптомы. Однако позже власти страны объявили об угрозе эпидемии тропической лихорадки денге на острове Пхукет.