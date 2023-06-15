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18:27, 15 июня 2023Путешествия

Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в отпуске в Таиланде

«МК»: на Пхукете объявили об угрозе эпидемии тропической лихорадки денге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Skanda Gautam / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Российские туристы, отдыхающие на курортах Таиланда, столкнулись с необъяснимой «неудержимой диареей», из-за которой не могут покинуть свои дома. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, путешественники, многие из которых оказались россиянами, тысячами стали жаловаться в медицинские учреждения на сильную диарею и слабость в теле. Врачи предположили, что причиной может быть норовирус, имеющий такие же симптомы. Однако позже власти страны объявили об угрозе эпидемии тропической лихорадки денге на острове Пхукет.

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«В стране зафиксирована самая высокая за трехлетний период эпидемия денге. Симптомы на начальной стадии у этой тропической лихорадки такие же, как у этого норовируса, но она требует лечения! Но мы его не получим! В медофисе ответили, что нам "все равно следует просто ждать, соблюдая меры предосторожности"», — поделилась россиянка, приехавшая в отпуск в Таиланд с мужем и сыном.

Отечественный эпидемиолог Василий Резников объяснил, что распространение денге не является удивительным для тропических регионов. По его словам, заразиться можно через укус комара. У больных наблюдаются сильные боли во всем теле – голове, глазах, мышцах и суставах.

«Не занимайтесь самолечением, не используйте аспирин при высокой температуре (при денге это лишь ухудшит состояние). Соблюдайте гигиену, мойте руки и сразу убирайте мусор», — рекомендовал эксперт.

Ранее Департамент по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Таиланда предупредило, что в стране 2023 году ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Заместитель генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Софон Ямсиритаворн посоветовал людям, которые почувствовали себя плохо после укуса комара, не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

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    Зарина Дзагоева
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