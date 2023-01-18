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14:00, 18 января 2023Путешествия

В Таиланде предупредили туристов о подстерегающей в стране опасности

В Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией и лихорадкой Денге

Фото: Unsplash

В Таиланде в 2023 году ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. О подстерегающей в стране опасности туристов предупредили в Департаменте по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения королевства, передает Thai PBS World.

Генеральный директор департамента Тарес Крассанайравивонг (Tares Krassanairawiwong) подчеркнул, что в 2022 году в Таиланде было зарегистрировано 10,1 тысячи случаев малярии и 45,1 тысячи случаев лихорадки Денге, что больше значений 2021 года в 3 и 4,5 раза соответственно.

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В публикации не приводится данных по уровню заболеваний в основных туристических провинциях, таких как Паттайя, Пхукет, Краби, однако отмечается, что подавляющее большинство случаев было зафиксировано в провинциях Так, Мэхонгсон и Канчанабури.

Заместитель генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Софон Ямсиритаворн (Sophon Iamsirithavorn) посоветовал людям, которые почувствовали себя плохо после укуса комара, не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу. Укусы различных видов комаров могут вызвать также лихорадку Зика, способствовать появлению менингита и слоновой болезни.

Ранее российская путешественница и блогерша Марина Ершова, посетившая Таиланд, пообщалась с местной жительницей и выяснила, в чем русские мужчины выгодно отличаются от тайцев. По словам тайки, самое главное отличие русских парней от местных — серьезность и прямолинейность.

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Валентина Процкова
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