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09:49, 21 июля 2023Силовые структуры

В Подмосковье неизвестный поджег два автобуса МВД России

В подмосковном Домодедово неизвестный проник на парковку и поджег автобусы МВД России
СюжетПожары в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Подмосковье неизвестный поджег автобусы МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, в два часа ночи фигурант перелез через забор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Он прошел к парковке, где находились два ЛиАЗа. Мужчина устроил пожар и сбежал. Вскоре пламя потушили.

Отмечается, что эти автобусы готовились для передачи в Департамент тыла МВД России для дальнейшего списания. В них даже не было аккумуляторных батарей.

Сейчас правоохранители ищут поджигателя.

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    Екатерина Власова
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