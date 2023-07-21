В Подмосковье неизвестный поджег два автобуса МВД России

В подмосковном Домодедово неизвестный проник на парковку и поджег автобусы МВД России

В Подмосковье неизвестный поджег автобусы МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, в два часа ночи фигурант перелез через забор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Он прошел к парковке, где находились два ЛиАЗа. Мужчина устроил пожар и сбежал. Вскоре пламя потушили.

Отмечается, что эти автобусы готовились для передачи в Департамент тыла МВД России для дальнейшего списания. В них даже не было аккумуляторных батарей.

Сейчас правоохранители ищут поджигателя.

