Стало известно о масштабной охоте российских военных на ВСУ с помощью дронов

Обозреватель WP Бирнбаум: военные России начали масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов

Российские военные начали масштабную охоту на Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов, об этом сообщил обозреватель The Washington Post (WP) Майкл Бирнбаум.

Стало известно, что особенностью действий Армии России в зоне специальной военной операции стали вездесущие беспилотники, которые передают информацию о местоположении украинских военнослужащих в реальном времени. Это позволяет наносить точечные удары или производить массированные атаки дронами-камикадзе.

«С такими масштабными вызовами со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий», — уточнил Бирнбаум.

По его словам, попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями столкнулись с массированным артиллерийским огнем, военные также применили противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы и авиацию, что привело к значительным потерям украинских войск.

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению.