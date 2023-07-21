Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:40, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о масштабной охоте российских военных на ВСУ с помощью дронов

Обозреватель WP Бирнбаум: военные России начали масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные начали масштабную охоту на Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов, об этом сообщил обозреватель The Washington Post (WP) Майкл Бирнбаум.

Стало известно, что особенностью действий Армии России в зоне специальной военной операции стали вездесущие беспилотники, которые передают информацию о местоположении украинских военнослужащих в реальном времени. Это позволяет наносить точечные удары или производить массированные атаки дронами-камикадзе.

«С такими масштабными вызовами со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий», — уточнил Бирнбаум.

По его словам, попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями столкнулись с массированным артиллерийским огнем, военные также применили противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы и авиацию, что привело к значительным потерям украинских войск.

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому заявили о нежелании НАТО конфликта с Россией

    В Британии заявили о передаче Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

    41-летнюю популярную актрису заметили в бикини на отдыхе

    В США рассказали о дефиците ракетных комплексов ATACMS в армии

    Стало известно о масштабной охоте российских военных на ВСУ с помощью дронов

    Минфин запустит ювелирный маркетплейс

    В подтоплении увидели пользу для Тадж-Махала

    Махачев прокомментировал снятие брата Нурмагомедова с боя UFC

    Путин объявил о продлении льготной ипотеки для молодых семей Арктики

    Автопилот Tesla появится на других автомобилях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости