Родителям пришлось повесить замки на холодильник из-за редкой болезни дочери

Daily Mirror: британская девочка страдает от неутолимого голода из-за редкой болезни

Из-за редкого заболевания девочка из британского города Трун испытывает неутолимый голод. Об этом сообщает Daily Mirror.

15-летняя Иона Аулд страдает от синдрома Прадера-Вилли. Из-за болезни ее тяга к пище сравнима с зависимостью от наркотиков, и с возрастом ей становится все труднее контролировать себя. По словам ее родителей, по ночам их дочь просыпается и идет искать еду. Чтобы ей помешать, на кухонные шкафы и холодильник пришлось повесить замки.

Теперь отец Ионы собирается вплавь пересечь пролив Ла-Манш, чтобы собрать средства для исследования синдрома.

Синдром Прейдера-Вилли проявляется у детей с рождения. Он вызывает физические отклонения и проблемы с обучением. Самый распространенный симптом — это интенсивное стремление к пище и постоянное чувство голода. В Великобритании насчитывается около двух тысяч человек с такой болезнью.

Ранее сообщалось, что ведущий ирландский диетолог Ева Орсмонд назвала продукт, который сильнее всего способствует набору лишнего веса. По мнению специалиста, это сладкие газированные напитки.

