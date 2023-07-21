Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:45, 21 июля 2023Из жизни

Родителям пришлось повесить замки на холодильник из-за редкой болезни дочери

Daily Mirror: британская девочка страдает от неутолимого голода из-за редкой болезни

Фото: nrd / Unsplash

Из-за редкого заболевания девочка из британского города Трун испытывает неутолимый голод. Об этом сообщает Daily Mirror.

15-летняя Иона Аулд страдает от синдрома Прадера-Вилли. Из-за болезни ее тяга к пище сравнима с зависимостью от наркотиков, и с возрастом ей становится все труднее контролировать себя. По словам ее родителей, по ночам их дочь просыпается и идет искать еду. Чтобы ей помешать, на кухонные шкафы и холодильник пришлось повесить замки.

Теперь отец Ионы собирается вплавь пересечь пролив Ла-Манш, чтобы собрать средства для исследования синдрома.

Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022

Синдром Прейдера-Вилли проявляется у детей с рождения. Он вызывает физические отклонения и проблемы с обучением. Самый распространенный симптом — это интенсивное стремление к пище и постоянное чувство голода. В Великобритании насчитывается около двух тысяч человек с такой болезнью.

Ранее сообщалось, что ведущий ирландский диетолог Ева Орсмонд назвала продукт, который сильнее всего способствует набору лишнего веса. По мнению специалиста, это сладкие газированные напитки.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина задержания бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

    Центробанк заявил о разработке цифрового рубля под контролем ФСБ

    Диетолог перечислила мешающие избавиться от жира на животе продукты

    У ранних людей обнаружили неожиданные навыки деревообработки

    Змея около школы в Москве попала на видео

    Адвокат Сачкова назвал темп рассмотрения дела основателя Group-IB спринтерским

    Набиуллина предупредила об угрозе дальнейшего роста цен

    ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

    Виктория Боня решила закрыть массажный салон в Москве

    Родителям пришлось повесить замки на холодильник из-за редкой болезни дочери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости