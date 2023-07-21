Композитор «Оппенгеймера» написал музыку для фильма за пять дней

Композитор Людвиг Горанссон рассказал, что написал музыку к «Оппенгеймеру» за пять дней

Композитор Людвиг Горанссон рассказал, что написал музыку к фильму режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» за пять дней. Его цитирует Variety.

Горанссон предположил, что в картине всего «около двух с половиной часов музыки». «Иногда это просто использование одного инструмента, а иногда мы привлекали целый ансамбль», — поделился он.

Композитор также рассказал, что Нолан отдал предпочтение скрипке, так как этот музыкальный инструмент позволяет делать переходы от самого романтичного тона к «невротическим и маниакальным» настроениям за доли секунды.

Ранее актер и звезда фильма «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи рассказал о «безумном темпе» съемок картины. «Мы сняли фильм невероятно быстро. Мы закончили съемки за 57 дней. Темп был безумным», — сообщил актер.