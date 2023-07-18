Звезда «Оппенгеймера» рассказал о безумном темпе съемок фильма

Киллиан Мерфи рассказал о безумном темпе съемок «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Актер и звезда фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана Киллиан Мерфи рассказал о «безумном темпе» съемок картины. Об этом он заявил в рамках подкаста WTF.

По словам Мерфи, в целом съемки шли всего 57 дней. «Мы сняли фильм невероятно быстро. Мы закончили съемки за 57 дней. Темп был безумным», — сообщил актер.

Он также поделился впечатлениями от работы с Ноланом, отметив, что процесс съемок напомнил ему работу в независимом кино. «Есть только Крис и оператор — всегда одна камера, если только не задействована какая-то огромная декорация, а потом бум и все. Нет аппаратной, нет мониторов, ничего. Он очень аналоговый режиссер», — заключил Мерфи.

Ранее сообщалось, что «Оппенгеймер» Кристофера Нолана привел в шок биографа создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера Кай Берд. «В данный момент я ошеломлен и эмоционально прихожу в себя после того, как увидел это», — сказал Берд. По его словам, фильм «станет изумительным художественным достижением».

