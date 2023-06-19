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17:09, 19 июня 2023Культура

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана привел в шок биографа Оппенгеймера

Биограф Роберта Оппенгеймера Кай Берд отреагировал на новый фильм Кристофера Нолана
Кай Бёрд

Кай Бёрд. Фото: Stephen Frietch / Wikimedia

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана привел в шок биографа создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера Кай Берд. Его цитирует Variety.

Кай Берд является историком и соавтором книги 2005 года «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», которая вдохновила кинематографиста на создание фильма. «В данный момент я ошеломлен и эмоционально прихожу в себя после того, как увидел это», — сказал Берд. По его словам, фильм «станет изумительным художественным достижением».

«Надеюсь, что он [фильм] станет причиной национальных или даже глобальных обсуждений проблем, о которых Оппенгеймер отчаянно пытался высказаться: о том, как жить в атомном веке, как жить с бомбой», — добавил он.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» получил возрастной рейтинг «R» (для лиц не моложе 17 лет). Сюжет фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

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    Варвара Кошечкина
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