В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 21 июля отменили и задержали 21 рейс

В трех московских аэропортах в пятницу, 21 июля, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли шесть рейсов, три — отменили. В Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, два — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле годовалому ребенку стало плохо в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Сочи в Екатеринбург. По словам очевидцев, сначала младенец стал захлебываться собственной рвотой, а после у него начались судороги.