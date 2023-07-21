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09:25, 21 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 21 июля отменили и задержали 21 рейс

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в пятницу, 21 июля, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли шесть рейсов, три — отменили. В Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, два — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле годовалому ребенку стало плохо в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Сочи в Екатеринбург. По словам очевидцев, сначала младенец стал захлебываться собственной рвотой, а после у него начались судороги.

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    Фариза Бацазова
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