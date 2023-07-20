Ребенок начал захлебываться рвотой в летевшем из Сочи самолете

Е1.RU: младенец начал захлебываться рвотой в летевшем из Сочи в Екатеринбург самолете

Годовалому ребенку стало плохо в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом пишет портал Е1.RU.

Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Сочи в Екатеринбург, в среду, 19 июля. По словам очевидцев, сначала младенец стал захлебываться собственной рвотой, а после у него начались судороги.

Отмечается, что ребенка начали откачивать две сидящие неподалеку пассажирки. У обеих не было медицинского образования, однако у одной из них был большой опыт воспитания детей. Девушка сообщила, что причина ухудшения состояния малыша неизвестна.

«Возможно, во сне стал захлебываться, а мать не заметила, — добавила она. — Либо произошла интоксикация от отравления. Мама рассказала, что ребенок еще вчера отравился, наглотался воды из моря».

Пассажирка рассказала, что капитан воздушного хотел экстренно посадить самолет, когда младенец начал синеть, однако его удалось вовремя откачать. «Когда прилетели, на земле их ждала скорая, — рассказала она. — Мама несла малыша на руках, он уже бодрый был».

Ранее в июле врач на борту самолета авиакомпании KLM полтора часа реанимировал пассажирку с сердечным приступом и спас ей жизнь. Источник уточняет, что инцидент произошел на рейсе из Амстердама в Буэнос-Айрес.