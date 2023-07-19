Врач полтора часа реанимировал пассажирку самолета и спас ей жизнь

0221.com.ar: врач полтора часа реанимировал пассажирку рейса KLM и спас ей жизнь

Врач на борту самолета авиакомпании KLM полтора часа реанимировал пассажирку с сердечным приступом и спас ей жизнь. Подробностями истории поделился аргентинский портал 0221.com.ar.

Источник уточняет, что инцидент произошел на рейсе из Амстердама в Буэнос-Айрес. Когда лайнер пролетал над Атлантическим океаном, у голландки случилась остановка сердца, и ее попутчик-врач оказал ей первую помощь. Воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку в Сан-Паулу в Бразилии, где его ждали экстренные службы. Информация о текущем состоянии пассажирки не сообщается.

По словам 36-летнего врача, когда туристке стало плохо, в самолете началась паника. «Мы не знали, где что находится, и у нас было очень мало места в проходе. К тому же мешала турбулентность и другие пассажиры, которые постоянно пытались посмотреть, что происходит», — рассказал он журналистам издания.

Также известно, что врачу помогали другие пассажиры, переводившие слова мужа голландки, который рассказывал медицинскому работнику историю болезни супруги. Реанимация туристки заняла около 90 минут.

Издание отмечает, что пассажирке повезло оказаться в одном самолете с врачом. Мужчина признался, что он едва попал на рейс в аэропорту Амстердама, поскольку тот был переполнен.

Ранее сообщалось, что на рейсе авиакомпании Southwest медики спасли жизнь пассажиру, который потерял сознание и рухнул на пол. Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Флориды в Мэриленд. Спустя полтора часа после начала полета стюардесса объявила, что одному из пассажиров нужна срочная медицинская помощь.