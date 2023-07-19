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20:15, 19 июля 2023Путешествия

Врач полтора часа реанимировал пассажирку самолета и спас ей жизнь

0221.com.ar: врач полтора часа реанимировал пассажирку рейса KLM и спас ей жизнь

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач на борту самолета авиакомпании KLM полтора часа реанимировал пассажирку с сердечным приступом и спас ей жизнь. Подробностями истории поделился аргентинский портал 0221.com.ar.

Источник уточняет, что инцидент произошел на рейсе из Амстердама в Буэнос-Айрес. Когда лайнер пролетал над Атлантическим океаном, у голландки случилась остановка сердца, и ее попутчик-врач оказал ей первую помощь. Воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку в Сан-Паулу в Бразилии, где его ждали экстренные службы. Информация о текущем состоянии пассажирки не сообщается.

По словам 36-летнего врача, когда туристке стало плохо, в самолете началась паника. «Мы не знали, где что находится, и у нас было очень мало места в проходе. К тому же мешала турбулентность и другие пассажиры, которые постоянно пытались посмотреть, что происходит», — рассказал он журналистам издания.

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Также известно, что врачу помогали другие пассажиры, переводившие слова мужа голландки, который рассказывал медицинскому работнику историю болезни супруги. Реанимация туристки заняла около 90 минут.

Издание отмечает, что пассажирке повезло оказаться в одном самолете с врачом. Мужчина признался, что он едва попал на рейс в аэропорту Амстердама, поскольку тот был переполнен.

Ранее сообщалось, что на рейсе авиакомпании Southwest медики спасли жизнь пассажиру, который потерял сознание и рухнул на пол. Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Флориды в Мэриленд. Спустя полтора часа после начала полета стюардесса объявила, что одному из пассажиров нужна срочная медицинская помощь.

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    Марина Черняк
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