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05:30, 6 июня 2023Путешествия

Возлюбленные медики спасли жизнь рухнувшему на пол без пульса пассажиру самолета

На рейсе Southwest в Балтимор пара медиков спасли жизнь пассажиру

Фото: Unsplash

На рейсе авиакомпании Southwest возлюбленные медики спасли жизнь пассажиру, который потерял сознание и рухнул на пол без пульса. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, инцидент произошел в самолете, следовавшем из Флориды в Мэриленд. Спустя полтора часа после начала полета стюардесса объявила, что одному из пассажиров нужна срочная медицинская помощь. На рейсе оказались Эмили Рейнс (Emily Raines) и ее парень Дэниел Шиффлетт (Daniel Shifflett), работавшие раньше медсестрой и медбратом. Пара медиков бросилась на помощь и обнаружила на переднем ряду мужчину без признаков жизни.

После осмотра выяснилось, что дыхательные пути пациента заблокированы. Ему помогла сердечно-легочная реанимация и медицинское оборудование, имевшееся на борту. Остальные пассажиры рейса также оказывали содействие медикам.

Пилоты лайнера приняли решение об экстренной посадке в городе Роли, Северная Каролина. К моменту приземления пострадавший мужчина уже был в сознании и спокойно дышал. Позже его жена отправила сообщение с благодарностью паре медиков, которые его спасли.

Ранее врачи-гематологи Приморской краевой клинической больницы №2 спасли двух пассажирок на летевшем по России самолете. Инцидент произошел на рейсе НовосибирскВладивосток.

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    Зарина Дзагоева
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