Отец и сын спасли двух пассажирок на летевшем по России самолете

Врачи-гематологи спасли двух пассажирок на рейсе из Новосибирска во Владивосток

Врачи-гематологи Приморской краевой клинической больницы №2 во время командировки спасли двух пассажирок на летевшем по России самолете. Подробности сообщаются в Telegram-канале Минздрава региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 ноября, на рейсе Новосибирск — Владивосток. Во время полета двум пассажиркам стало плохо, на помощь им пришли врачи — отец и сын, также находившиеся на борту лайнера. Уточняется, что у одной из туристок произошла передозировка нитроглицерином: у нее резко снизилось артериальное давление и начались судороги. Позже выяснилось, что женщина страдает сахарным диабетом.

«Состояние было достаточно драматичное — сильные судороги, критическое падение давления, — говорится в публикации. — Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте».

Через несколько минут на том же рейсе стало плохо еще одной путешественнице — пассажирка потеряла сознание. Медики снова пришли на помощь, стабилизировали состояние женщины и привели ее в чувство.

Ранее сообщалось, что стюардесса авиакомпании королевства Бахрейн Gulf Air умерла во время работы на борту самолета, направляющегося из Бахрейна во Францию. Отмечается, что у бортпроводницы случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета, когда воздушное судно пролетало над Ираком.