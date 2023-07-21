Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 21 июля 2023Наука и техника

Оценены работы по созданию лунного ядерного реактора для НАСА

SpaceNews: НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора для Луны

Изображение: NASA

НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора Fission Surface Power (FSP), создаваемого для поздних лунных миссий Artemis. Оценку ведущихся работ приводит SpaceNews.

Издание напоминает, что три команды для создания ядерного реактора были выбраны НАСА в июне 2022 года. Ими стали коллективы компаний Lockheed Martin и Westinghouse, и также IX — совместного предприятия компаний Intuitive Machines и X-Energy, которые получили по пять миллионов долларов. Их задача — представить предложения по разработке 40-киловаттного ядерного реактора массой не более шести тонн, способного работать на поверхности Луны не менее десяти лет.

По словам поддерживающего команду IX Виаса Билардо, до сих пор НАСА не определилось с датой предложений для второго этапа программы FSP, что ставит участников соревнования в неопределенное положение. «Сейчас у нас большой импульс в ядерном космосе», — сказал специалист.

По его оценкам, участники программы обеспокоены «политическими реалиями» — расколом в Конгрессе США, которые затрудняют для НАСА продвижение FSP. Эксперт уверен, что вторая фаза программы может обойтись НАСА в миллиард долларов, а ее реализация потребует от четырех до восьми лет. Билардо призвал НАСА продлить первый этап программы, что позволило бы избежать пробела, который создает складывающаяся неопределенность.

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
Буря в воде Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Буря в водеЧто испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
12 августа 2019

«Астронавтам нужно что-то делать, кроме как пару недель кататься на ровере, а затем вернуться в посадочный модуль и вернуться домой. На этот раз мы хотим остаться», — заключил специалист.

В августе 2018 года портал SPACE.com со ссылкой на заявление руководителя проекта Kilopower в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико (США) Патрика Мак-Клура написал, что компактный ядерный реактор, предназначенный для лунных и марсианских пилотируемых миссий, может быть готов к летным испытаниям уже в 2022-м.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о готовности к диалогу по обмену заключенными с Россией

    Блинкен оценил помощь Запада Киеву при контрнаступлении

    Тиньков прокомментировал свое исключение из санкционных списков

    Оценены работы по созданию лунного ядерного реактора для НАСА

    В Берлин ввели танки из-за бегающей по улицам львицы

    Секс-коуч подсказала простой способ оценить совместимость на первом свидании

    Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за молчания по поводу СВО

    ВСУ лишились нескольких танков в Запорожье

    В Госдуме назвали антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

    В Британии оценили шансы отразить российские крылатые ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости