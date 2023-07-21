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19:37, 21 июля 2023Силовые структуры

Полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли и уничтожили два схрона с боеприпасами

Фото: группа ГУ МВД России по Херсонской области во «ВКонтакте»

В Херсонской области полицейские нашли два схрона с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, первый схрон нашли во время разведки в поселке Чаплынка. Там лежали шесть артиллерийских снаряда. Чуть позже правоохранители нашли в лесу около села Мирное еще один тайник. Там уже находилось десять снарядов.

Выяснилось, что боеприпасы непригодны для использования. Тогда их решили уничтожить накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что полицейские уничтожили схрон с шестью минометными минами в поселке Херсонской области. Осмотр опасных предметов показал, что они непригодны для дальнейшего использования.

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    Екатерина Власова
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