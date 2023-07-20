Полицейские обнаружили схрон с минометными минами под Херсоном

Полицейские уничтожили схрон с шестью минометными минами в поселке Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время разведки правоохранители нашли недалеко от поселка Маркеево Чаплынского района шесть минометных мин. Осмотр опасных предметов показал, что они непригодны для дальнейшего использования. Тогда силовики решили уничтожить их накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике спецназ Росгвардии обнаружил тайник с боеприпасами и ручными гранатометами.