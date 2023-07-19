Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 19 июля 2023Силовые структуры

Схрон с ручными гранатометами и боеприпасами нашли на окраине села в ЛНР

В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил тайник с боеприпасами и ручными гранатометами

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии и военная контрразведка обнаружили схрон. Об этом в среду, 19 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным силовиков, тайник с ручными гранатометами, наступательными гранатами и более чем 400 боеприпасами находился в лесном массиве на окраине одного из сел в ЛНР. Саперы извлекли все найденное вооружение и доставили для проведения экспертизы. Предстоит выяснить обстоятельства появления тайника и установить его владельцев.

12 июля росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесу ЛНР, тогда также был изъят арсенал с боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Слуховые аппараты сократили риск деменции

    Спикера ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму

    Госдума ограничила выезд за границу одной категории россиян

    Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение военной техникой

    Путин поработал грузчиком

    Путин раскритиковал западную монополию на власть

    Беспилотник сбили на подлете к белгородскому городу

    Пьяный приезжий надругался над 16-летней школьницей в Подмосковье

    Пшеница резко подорожала после остановки зерновой сделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости