Росгвардейцы нашли схрон для диверсий на территории ЛНР

Росгвардия пресекла подготовку диверсий в лесу ЛНР, найдены пулеметы, гранатомет, автоматы

Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесу Луганской народной республики (ЛНР), изъят арсенал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий было установлено место дислоцирования украинских вооруженных формирований в особо охраняемой зоне лесных массивов. Подходы туда были плотно заминированы.

На этой территории росгвардейцы нашли подбитую бронетехнику украинских войск, спрятанный под днищем крупнокалиберный пулемет, а в моторном отсеке находились замотанные в тряпки три автомата АК-74, пулемет «Печенег», гранатомет и гранаты иностранного производства.

В Росгвардии считают, что схрон предназначался для проведения диверсионно-террористических актов на территории республики.