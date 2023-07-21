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08:42, 21 июля 2023Бывший СССР

ВСУ обвинили в сокрытии потерь под Артемовском

Военный эксперт Марочко: ВСУ скрывают потери под Артемовском и не оповещает родственников
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском (украинское название — Бахмут) от военкоматов, чтобы те не сообщали родственникам о гибели военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко заявил, что при штурме окрестностей Артемовска ВСУ несут колоссальные потери. Он обвинил Киев в сокрытии данных и подчеркнул, что военкоматы не оповещают родственников погибших.

«Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», — отметил он.

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Эксперт добавил, что эвакуационные группы для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал число потерь.

Ранее глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский назвал захват Артемовска делом чести. Он также отметил стратегическое значение города как места пересечения дорог, которые связывают крупные городские агломерации Донбасса.

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    Марина Совина
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