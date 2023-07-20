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15:39, 20 июля 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал захват Артемовска делом чести

Генерал ВСУ Сырский заявил об атаке на Артемовск и назвал захват города делом чести

Фото: 93rd Kholodnyi Yar Brigade / Handout / Reuters

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут наступление на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) на флангах, а захват самого города — дело чести, заявил глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский в интервью BBC.

«Потому что это принципиальное дело, дело чести. Мы потеряли много наших собратьев, много наших военнослужащих во время обороны Бахмута», — заявил Сырский.

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    Алевтина Запольская
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