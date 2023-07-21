Самка манула из Новосибирского зоопарка захотела поймать белку и попала на видео

Самка манула Адель из Новосибирского зоопарка захотела поймать белку и попала на видео

Самка манула по имени Адель из Новосибирского зоопарка захотела поймать белку и попала на видео. Ролик снял посетитель зоопарка, его опубликовало издание NGS.RU.

На кадрах видно, что за пределами вольера, огражденного сеткой, пробегает белка. Адель бежит в ее сторону, однако не может схватить животное — белка убегает, а хищница отворачивается в другую сторону.

Ранее на видео попали детеныши манулов из Новосибирского зоопарка. Они пытались покорить выступ, чтобы добраться до своей матери Евы. С трудом, но им это удалось — первый котенок поднялся почти сразу, а второму пришлось приложить побольше усилий.